POL-WL: Fußgängerin schwer verletzt ++ Seevetal/Hittfeld - Nach Raubversuch am 24.06.2021 - Polizei sucht weitere Zeugen

Fußgängerin schwer verletzt

Am Mittwoch (30.06.2021), gegen 18.25 Uhr, kam es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Frau schwer verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen betrat die Frau im fließenden Verkehr die Fahrbahn, um sie zu überqueren. Ein 50-jähriger Mann, der mit seinem Wagen in Richtung Buxtehude unterwegs war, erfasste die Frau trotz einer Vollbremsung mit seinem Pkw. Die 18-Jährige wurde schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus.

Seevetal/Hittfeld - Nach Raubversuch am 24.06.2021 - Polizei sucht weitere Zeugen

Wie berichtet, kam es am 24.06.2021, gegen 22 Uhr zu einem Raubversuch auf die Shell-Tankstelle an der Harburger Straße (Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/4951742). Nach Befragungen erster Zeugen und der Auswertung der Videoaufzeichnung ergeben sich weitere Anhaltspunkte, zu denen die Polizei neue Zeugen sucht:

Der Täter war männlich, ca. 1,85m groß, hatte eine schlanke Statur. Er war mit einer schwarzen Jogginghose und einem roten Pullover mit Kapuze und Taschen an der Vorderseite bekleidet. Weiter hatte die Person eine dunkle Umhängetasche auf dem Rücken. Der Unbekannte trug eine schwarze Maske und vermutlich eine schwarze Mütze. Der Mann betrat die Tankstelle um 21.56 Uhr.

Das Fluchtfahrrad war in der Straße Am Göhlenbach, bei der Einmündung der Straße Pastorenwiesen, abgestellt. Geflüchtet ist der Mann nach der Tat über die Straße Am Göhlenbach in Richtung Burg Seevetal.

Zeugen, die den Mann vor oder nach der Tat beobachtet haben, oder Angaben zur weiteren Fluchtrichtung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

