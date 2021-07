Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw aus Carport gestohlen ++ Seevetal/Hittfeld - Geldbörse aus PKW gestohlen ++ Buchholz - Reifen an mehreren PKW zerstochen

Bendestorf (ots)

Pkw aus Carport gestohlen

In der Nacht zu Donnerstag (1.7.2021), in der Zeit zwischen 22:45 Uhr und 7:20 Uhr, haben Diebe einen BMW X5 von einem Privatgrundstück an der Kleckerwaldstraße gestohlen. Der weiße Pkw mit dem Kennzeichen WL-MQ 742 stand in einem Carport. Vermutlich gelang es den Dieben, die Komfortschließung zu überwinden, um das Fahrzeug ohne Schlüssel zu öffnen und zu starten. Der Wert des BMW liegt bei rund 53.000 EUR.

Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Wagens machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Seevetal/Hittfeld - Geldbörse aus PKW gestohlen

Am Donnerstag (1.7.2021), zwischen 19:45 Uhr und 20:30 Uhr, schlugen Diebe die Seitenscheibe eines auf dem Parkplatz vor dem Friedhof an der Jesteburger Straße abgestellten Audi A4 ein. Aus dem Fahrzeuginneren entwendet in die Täter eine Geldbörse mit rund 150 EUR Bargeld sowie zahlreichen Papieren und EC Karten. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht.

Buchholz - Reifen an mehreren PKW zerstochen

Insgesamt acht Pkw einer Autovermietung sind am Mittwochnachmittag (30.6.2021) von Unbekannten beschädigt worden. Die Fahrzeuge standen in einem Parkhaus an der Lindenstraße. An den Pkw wurde jeweils ein Reifen eingestochen. Der Gesamtschaden wird auf rund 1000 EUR geschätzt.

Zeugen, denen in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 19:45 Uhr verdächtige Personen im Parkhaus aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei zu melden.

