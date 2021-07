Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw ausgebrannt ++ Jesteburg - Kunststoffbank in Brand gesetzt

Tostedt (ots)

Pkw ausgebrannt

Heute (12.7.2021), gegen 2:25 Uhr, meldete ein Zeuge einen brennenden Pkw auf einem Parkplatz an der Straße Zinnhütte. Als die ersten Beamten vor Ort eintrafen, brannte der Hyundai Getz bereits in voller Ausdehnung. Trotz des Löscheinsatzes der Feuerwehr wurde das Fahrzeug völlig zerstört.

Der Pkw stand nach polizeilichen Erkenntnissen bereits seit mehreren Wochen auf diesem Parkplatz. Die Polizei geht daher davon aus, dass der Wagen in der Nacht vorsätzlich in Brand gesetzt worden ist. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04182 404270 bei der Polizei in Tostedt zu melden.

Jesteburg - Kunststoffbank in Brand gesetzt

Am Sonntagmorgen (11.7.2021), gegen 9:40 Uhr, wurde der Polizei eine brennende Picknickbank aus Kunststoff auf dem Grundstück der Oberschule am Moorweg gemeldet. Unbekannte hatten diese offenbar in Brand gesetzt. In der Folge wurde auch ein Vordach des Schulgebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wird auf rund 3000 EUR geschätzt.

Die Polizei in Buchholz bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell