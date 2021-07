Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw-Diebstahl ++ Buchholz - Mit Traktorgespann verunfallt ++ Hanstedt - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Buchholz (ots)

Pkw-Diebstahl

In der Nacht zu heute (14.7.2021), in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 6:30 Uhr, haben Diebe einen grauen VW Golf gestohlen. Der Wagen stand am Fahrbahnrand der Straße Reiherstieg. Das Kennzeichen lautet WL-FJ 2007. Der Wert des Wagens wird auf rund 15.000 EUR geschätzt.

Zeugen, denen das Fahrzeug aufgefallen ist, oder die bemerkt haben, wie der Wagen davongefahren wurde, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden

Buchholz - Mit Traktorgespann verunfallt

Auf der K 13, zwischen Buchholz und Vaensen, kam es am Dienstag (13.7.2021) zu einem Verkehrsunfall. Gegen 9:15 Uhr war dort eine 17-Jährige mit einem Traktor und Anhänger in Richtung Vaensen unterwegs. Aus noch unklarer Ursache geriet das Gespann ins Schlingern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kippte der Traktor in einem Graben auf die linke Fahrzeugseite. Die 17-jährige Fahrerin kam mit leichten Verletzungen davon.

Um das Gespann wieder auf die Straße zu bekommen und abschleppen zu können, musste die K 13 zeitweise voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf rund 38.000 EUR geschätzt

Hanstedt - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Die Polizei Salzhausen ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag (13.7.2021), gegen 12:10 Uhr, auf der L 215 ereignet hat. Der noch unbekannte Fahrer eines Kleintransporters war, von Quarrendorf in Richtung Hanstedt fahrend, mit seinem Fahrzeug in die Gegenfahrspur gekommen und dort mit dem Seitenspiegel gegen den Spiegel eines in Richtung Quarrendorf fahrenden Fahrzeuges geprallt. Der Spiegel des Unfallverursachers riss ab und schlug in den Scheinwerfer eines ebenfalls in Richtung Quarrendorf fahrenden BMW ein. Dessen 53-jährige Fahrerin blieb unverletzt, ebenso der 26-jährige Fahrer des beteiligten Ford Transit. Der Unfallverursacher setzte ohne Seitenspiegel seine Fahrt weiter in Richtung Hanstedt fort.

Aufgrund der aufgefundenen Fahrzeugteile geht die Polizei davon aus, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen weißen Kleintransporter der Marke Ford handelt. Hinweise bitte an die Polizei Salzhausen unter der Tel.-Nr. 04172 986610.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell