Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - Brand in einem Mehrfamilienhaus

Offenburg (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 13:20 Uhr, brach im Mehrzweckraum eines Mehrfamilienhauses in der Kürzeller Hauptstraße ein Feuer aus. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Ein Bewohner wurde durch das Feuer verletzt und musste zur Behandlung in eine umliegende Klinik verbracht werden. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Als Brandursache kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden.

/FDR

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell