Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, Lkrs RW) Nach Unfall Totalschaden

Schiltach (ots)

Totalschaden an einem BMW entstand bei einem Unfall am frühen Donnerstagmorgen auf der B294 kurz nach Kirchbergtunnel. Ein 41-jähriger Fahrer einer 5er-Limousine war gegen 5.30 Uhr in Richtung Vorderlehengericht unterwegs und wollte nach dem Tunnel rechts abbiegen, dabei geriet das Auto wegen Glätte außer Kontrolle, dann von der Straße ab und gegen einen Mast. Das Auto wurde bei dem Aufprall erheblich beschädigt. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Ob auch am Mast Schaden entstand, wird noch geprüft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell