Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Zusammenstoß mit Pferd ++ Radfahrer verletzt ++ Auto übersehen (mit Foto) ++

Bild-Infos

Download

Landkreis Osterholz (ots)

Zusammenstoß mit Pferd

Osterholz-Scharmbeck. Auf der Bremer Heerstraße (L135) kam es am Dienstagmorgen gegen 6:45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem ausgebüxten Pferd. Drei Pferde hatten ihre Weide aufgrund eines Defekts im Zaun verlassen können und gelangten so auf die L135. Ein 47-jähriger Fahrer eines Hyundais, der in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß mit einem Tier nicht mehr verhindern. Ein Pferd erlitt bei der Kollision Verletzungen, am Pkw entstand Sachschaden. Alle drei Pferde konnten eingefangen und in einem nahegelegenen Pferdehof untergebracht werden.

Radfahrer verletzt

Ritterhude. Bei einem Verkehrsunfall auf der Stader Landstraße (B74) wurde am Dienstag gegen 13 Uhr ein 21-jähriger Radfahrer verletzt. Ein 70-jähriger BMW-Fahrer wollte von der Straße Am Großen Geeren nach rechts auf die B74 einbiegen. Dabei missachtete er den vorfahrtberechtigten Radfahrer, der den Radweg der B74 in Richtung Bremen befuhr. Es kam zur Kollision und einem Sturz des Radfahrers. Gegen den Autofahrer leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Auto übersehen (mit Foto)

Ritterhude. Leichte Verletzungen erlitt am Dienstag gegen 16:30 Uhr eine 43-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall auf der Bremer Landstraße (B74). Ein 76-jähriger Hyundai-Fahrer war von der Grünen Straße auf die B74 eingebogen, dabei nahm er der Frau, die die B74 in Richtung Norden befuhr, die Vorfahrt. Nach der Kollision kam der Hyundai von der Straße ab, überfuhr ein Straßenschild und durchbrach eine Hecke. Die 43-Jährige wurde vorsorglich in eine Klinik gefahren. An den Autos entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell