Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Vorsicht Taschendiebe ++ Traktorteile gestohlen ++ Nach Auffahrunfall verletzt ++

Landkreis Verden (ots)

Vorsicht Taschendiebe

Ottersberg. In einem Verbrauchermarkt sowie auf dem dazugehörigen Parkplatz Am Damm trieben am Montag und Dienstag Taschendiebe ihr Unwesen. Als sich ein 48-jähriger Mann am Montagabend zum Einkaufswagenständer begab, nutzte ein Dieb diese Zeit und entwendete aus dem unverschlossenen Auto des Mannes unbemerkt dessen Jacke samt Portemonnaie. Am Dienstag wurde zudem einer 78-jährige Frau die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Die Polizeistation Ottersberg warnt vor den Taschendieben und bittet unter Telefon 04205/315810 um Hinweise möglicher Zeugen.

Traktorteile gestohlen

Oyten. Zwischen Freitagabend und Dienstagvormittag sind unbekannte Täter auf das Gelände eines Landmaschinenhandels an der Rudolf-Steiner-Straße eingedrungen. Aus insgesamt 18 Traktoren demontierten sie diverse Steuergeräte und Displays, um diese zu entwenden. Die Diebe verursachten dabei einen immensen Sachschaden. Mit ihrer Beute flüchteten sie letztlich unerkannt. Der Zentrale Kriminaldienst bei der Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen im genannten Tatzeitraum werden unter Telefon 04231/8060 entgegengenommen.

Nach Auffahrunfall verletzt

Oyten. Bei einem Verkehrsunfall auf der Achimer Straße (L167) wurde am Dienstag gegen 12:15 Uhr eine Person leicht verletzt. Ein 68-jähriger VW-Fahrer war in Richtung Embsen unterwegs, als er ein vor ihm abbremsendes Taxi übersah, das von einem 60 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Durch die Kollision erlitt der Taxifahrer leichte Verletzungen, seine drei Fahrgäste galten zunächst als unverletzt. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 8.000 Euro. Gegen den Unfallfahrer leitete die Polizeistation Oyten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell