Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbrecher dringen in Büroräume ein ++ Einbruchversuch schlägt fehl ++ Zeugen nach Unfallgeschehen gesucht ++

Landkreis Osterholz (ots)

Einbrecher dringen in Büroräume ein

Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen in Büroräume in der Loger Straße ein und suchten nach geeigneter Beute. Nach ersten Erkenntnissen gelangten sie durch einschlagen einer Fensterscheibe in die Räume und durchsuchten anschließend auch einen Pkw. Anschließend flüchteten die Täter unter anderem mit einem Laptop und Bargeld. Der Sachschaden liegt den Schätzungen zufolge im vierstelligen Bereich. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Umgebung gemacht haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise gebeten.

Einbruchversuch schlägt fehl

Lilienthal. Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag erfolglos in ein Reihenhaus in der Amtmann-Schroeter-Straße einzubrechen. Nachersten Erkenntnissen hebelten die Täter diverse Male an einer Balkontür ohne in das Gebäude zu gelangen und flüchteten schließlich unerkannt. Der Sachschaden wird mit rund 1.000 Euro beziffert. Die Polizei Osterholz bittet mögliche Zeugen unter 04791/3070 nun um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Umgebung.

Zeugen nach Unfallgeschehen gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Ein 37-jähriger Fahrer eines VW prallte am Montagvormittag gegen kurz vor 12:00 Uhr gegen einen Opel Meriva eines 73-Jährigen. Beide standen zu dem Zeitpunkt an einer rotzeigenden Ampelanlage in der Markststraße. Wie es zu dem Unfall kam, ist unklar. Der 37-Jährige soll hierbei möglicherweise von einem unbekannten Täter angegriffen worden sein, sodass er vorwärts rollte und Sachschaden an VW und Opel entstand. Kurz zuvor soll es zwischen dem 37-Jährigen und dem Unbekannten zu einer brenzligen Situation gekommen sein, als der 37-Jährige von einem Parkplatz in die Marktstraße fuhr. Mögliche Zeugen werden nun unter 04791/3070 um Hinweise zum Verkehrsgeschehen gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell