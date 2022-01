Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Demonstrationen im Landkreis Verden ++

Landkreis Verden (ots)

Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz war am Montag wegen zweier angemeldeter Versammlungslagen in Verden mit zahlreichen Kräften im Einsatz. In unterschiedlichen Bereichen der Innenstadt wurden diese Versammlungen abgehalten.

Zwischen 17:30 Uhr und 18:45 Uhr demonstrierten bis zu 350 Menschen unter dem Titel "VERbündet gegen Rechts!". Nach einer Kundgebung am Rathausplatz bildeten die Teilnehmenden eine Menschenkette durch die Fußgängerzone.

Zwischen 18:00 Uhr und 19:20 Uhr fand zudem eine weitere angemeldete Versammlung statt, an der bis zu 500 Kritiker der Corona-Maßnahmen teilnahmen. Die Teilnehmenden umrundeten in einem Aufzug die Innenstadt. Gegen 18:30 Uhr stoppte der Aufzug, weil sich rund 30 Personen auf der Fahrbahn in Höhe der Schleppenföhrerstraße befanden. Auf direkte Aufforderung durch die eingesetzten Polizeikräfte verließen die Personen die Fahrbahn. Der Aufzug wurde anschließend bis zum Allerpark fortgesetzt, wo die Versammlung später endete.

Weitere Demonstrationen stellte die Polizei im Landkreis nicht fest. In Ottersberg wurden außerdem Kerzen an einem Rathaus abgestellt. Die Einsatzkräfte der Polizei entsorgten die Kerzen. Personen stellten die Einsatzkräfte nicht fest.

