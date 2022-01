Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Schwerer Verkehrsunfall auf der A27 ++ Unbekannte/-r Unfallverursacher/-in gesucht ++ 30-Jähriger überschlägt sich mit VW auf der A1 ++

Landkreis Verden (ots)

Schwerer Verkehrsunfall auf der A27

Achim/A27. Am Sonntagvormittag verunfallte ein Dacia mit vier Insassen auf der A27 in Höhe Achim ersten Informationen zufolge alleinbeteiligt, wobei sich ein 36-jähriger Insasse lebensgefährliche Verletzungen zuzog.

Die 28-jährige Fahrerin und zwei Kinder im Alter von 5 und 6 Jahren sollen sich demnach nicht verletzt haben. Die 28-Jährige war mit den Insassen zum Zeitpunkt des Unfalles in Fahrtrichtung Cuxhaven unterwegs, als der Pkw plötzlich von der Fahrbahn nach rechts abgekommen sein soll, in die Außenschutzplanke prallte und über die Fahrbahn schleuderte. Der 36-Jährige wurde bei dem Vorfall aus noch unbekannten Gründen aus dem Fahrzeug auf die Fahrbahn geschleudert. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Die A27 musste zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Achim-Ost in Fahrtrichtung Cuxhaven für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Der Pkw konnte nur noch abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen und der möglichen Ursache wurden umgehend aufgenommen und dauern derzeit an. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Geschehen machen können, werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

Unbekannte/-r Unfallverursacher/-in gesucht

Riede. Am frühen Sonntagmorgen kam ein/-e bislang unbekannter Fahrer/-in eines Fahrzeuges in einer Linkskurve scheinbar nach rechts von der Felder Dorfstraße ab und prallte dabei unter anderem gegen Verkehrszeichen und eine Hecke. Anschließend entfernte sich die Person jedoch von der Unfallstelle, ohne die Personalien anzugeben. Der Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Mögliche Zeugen werden nun unter 04202/9960 um Hinweise zum Geschehen, Fahrzeug und Verursacher/-in gebeten.

30-Jähriger überschlägt sich mit VW auf der A1

Oyten/A1. Bei einem Verkehrsunfall kam ein 30-jähriger Fahrer eines VW am frühen Montagmorgen nach links von der A1 ab und überschlug sich, bevor der VW im Seitenraum auf dem Dach liegen blieb. Der 30-Jährige soll eigenen Angaben nach dem Überholen eines LKW die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und von der Fahrbahn abgekommen sein. Wie es zu dem Geschehen kam, ist noch unklar.

Rettungskräfte brachten den Mann mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

