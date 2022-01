Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 16.01.2022

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Achim

Achim - Taschendiebstahl: Am Samstag kommt es gegen 15:45 Uhr in einem Supermarkt an der Embser Landstraße zu einem Taschendiebstahl. Unbekannte Täter entwenden die Geldbörse einer 77-jährigen Geschädigten aus Achim während des Einkaufes aus deren Jacke. Aktuell liegen keinerlei Hinweise zu den Tätern vor. Wer Angaben zum Geschehensablauf machen kann oder zum genannten Zeitpunkt verdächtig erscheinende Personen gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202-9960.

Bereich Osterholz

Osterholz-Scharmbeck - Alkoholisierter Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis: Am Samstagvormittag wird gegen 11:35 Uhr im Rahmen der Verkehrsüberwachung ein 48-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz kontrolliert. Hierbei wird bei dem Mann eine Atemalkoholbeeinflussung in Höhe von 1,76 Promille festgestellt. Zudem ist er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Dem Mann wird daraufhin eine Blutprobe entnommen und es werden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen ihn eingeleitet.

Osterholz-Scharmbeck - Drei Verletzte nach Auffahrunfall: Zu einem Auffahrunfall kommt es am Samstagnachmittag um 14:13 Uhr auf der Bundesstraße 74. Ein 27-jähriger Fahrzeugführer befährt im Ortsteil Buschhausen die Auffahrt zur B74 in Fahrtrichtung Bremen. Dabei bemerkt er den Pkw eines am Stoppschild wartenden 45-Jährigen zu spät, wodurch es zu einem Zusammenstoß kommt. Durch den Unfall werden der wartende Fahrzeugführer sowie die beiden Mitfahrerinnen leicht verletzt. Durch Rettungskräfte werden die 35-jährige sowie die 45-jährige Mitfahrerin vorsorglich dem Kreiskrankenhaus Osterholz zugeführt. An den Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 4500EUR.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

