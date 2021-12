Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Blauer Audi A5 entwendet - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Friedrichstraße

23.12.2021, 21.00 Uhr - 24.12.2021, 08.50 Uhr

Ein nicht so schönes Weihnachtsfest erlebte ein 25 Jahre Besitzer eines Audi A5, als dieser am Heilig Abend zu seinem Fahrzeug kam:

Er hatte seinen sechs Jahre alten Audi A5 Coupé am Donnerstagabend, gegen 21.00 Uhr in einer Parkbucht vor einem Wohnhaus in der Friedrichstraße ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Am Freitagmorgen gegen 08.50 Uhr war sein Wagen verschwunden. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden dürfte sich auf etwa 20.000 Euro belaufen.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen Informationen zu dem verschwundenen Audi geben können und bittet um Hinweise an die Polizeiwache am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

