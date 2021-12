Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei verteilt Geschenke an gemeinnützige Institutionen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 23.12.2021

Die Polizei Wolfsburg-Helmstedt hat auch in diesem Jahr Geschenke an Menschen in gemeinnützigen Institutionen verschenkt.

Gerade im Hinblick auf das bevorstehende Weihnachtsfest möchte auch die Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt Menschen, denen es aus verschiedenen Gründen nicht möglich ist, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen oder denen einfach die finanziellen Mittel dazu fehlen, Wünsche erfüllen. Insbesondere Kindern aus sozial schwachen Haushalten oder Menschen, die geistig oder psychisch eingeschränkt sind, in kommunalen oder kommunal geförderten Einrichtungen leben und sich zum Teil von der Tafel ernähren müssen sind Ziel dieser Aktion.

Die durch das Präventionsteam der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt bereits vor einem Jahr durchgeführte Aktion, hatte sich im letzten Jahr so großer Beliebtheit erfreut, dass in diesem Jahr binnen weniger Tage alle Wunschzettel vergriffen waren.

"Dabei ist die Durchführung der Aktion ganz einfach," so Mario Dedolf, Beauftragter für Kriminalprävention: "Die Idee ist, dass Kinder und erwachsene Menschen aus verschiedenen solcher Einrichtungen Wunschzettel an die Polizei schreiben und diese Weihnachtswünsche durch die Mit¬arbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich beteiligen möchten, erfüllt werden.

Dabei gibt es Rahmenbedingungen, die durch Schenkende und Beschenkte beachtet werden müssen: Rahmen: 25 Euro, kein Bargeld, keine Gutscheine, keine Spiele oder DVD's mit gewaltverherrlichendem oder sexistischem Inhalt.

So konnten sich Mitarbeiterinnen aus allen Dienststellen der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt sich für die Erfüllung dieser Wunschzettel bewerben und mussten sich um die Erfüllung kümmern.

Am 23.12.2021 war es dann soweit: Ein prall gefüllter VW Bus mit 85 Geschenken machte sich auf den Weg in verschiedene Einrichtungen Helmstedts und Wolfsburgs. Hier konnte das Präventionsteam bestehend aus Mario Dedolf zusammen Silke Hitschfeld und Harald Grothe, Kinder- und Erwachsenenaugen zum Leuchten und in ihre Herzen einen Hauch von Weihnachten bringen.

