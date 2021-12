Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Schule - Täter entwenden Elektronik-Artikel

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Schulstraße

22.12.2021, 16.30 Uhr - 22.00 Uhr

Zwei Tage vor Weihnachten sind Unbekannte in eine Schule in der Schulstraße eingebrochen. Was genau sie dabei alles erbeutet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gelangten die derzeit unbekannten Täter zwischen Mittwochnachmittag 16.30 Uhr und Mittwochabend 22.00 Uhr auf das Gelände des Schulkomplexes. Hier gelangten sie unter Überwindung eines Fensters ins Innere des Gebäudes. Anschließend begannen sie ihren Beutezug und öffneten mit brachialer Gewalt mehrere Türen, die ihnen den Zugang zu den dahinterliegenden Räumen verwehrten.

Dabei erbeuteten sie nach ersten Feststellungen mehrere Elektronikartikel. Der Gesamtschaden wird derzeit ermittelt.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen auf dem Gelände oder an der Schule beobachtet haben und bitten um Hinweise an das Polizeikommissariat am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell