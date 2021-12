Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Büroräume - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Steplingerode

17.12.2021, 18.00 Uhr bis 20.12.2021, 08.20 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen in ein Gebäude in der Straße Steplingerode in Helmstedt ein. Das genaue Diebesgut wird noch ermittelt.

Am Montagmorgen betrat ein Angestellter die Räumlichkeiten und bemerkte ein geöffnetes Fenster. Bei einer genaueren Inaugenscheinnahme stellte er fest, dass mehrere Büroräume durchsucht worden waren. Daraufhin verständigte er die Polizei, die umgehend mit der Sachverhaltsaufnahme begann.

Zeugen, die zum Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05352/521-0 zu melden

