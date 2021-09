Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Schlägerei und Sachbeschädigung nach Beziehungsstreit

Koblenz (ots)

Aufgrund eines vorangegangenen Streites mit seiner Freundin geriet ein 31jähriger Mann am frühen Sonntagmorgen (19.09.21, 00:50 Uhr) derart in Rage, dass er in der Münzstraße in Koblenz durch einen Schlag mit der Hand die Scheibe eines Restaurants beschädigte. Die beiden Eigentümer der Lokalität begaben sich daraufhin auf die Straße und wurden hier von dem 31jährigen Beschuldigten angegriffen, woraufhin sie sich zur Wehr setzten. Der Angreifer, als auch die beiden Eigentümer des Lokals zogen sich hierdurch leichte Verletzungen zu. Der 31jährige Beschuldigte zeigte sich auch gegenüber den hinzukommenden Polizeibeamten aggressiv. Er wird sich in der Folge wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung verantworten müssen.

