Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wathlingen - Bewohner verfolgt mutmaßliche Einbrecher

Celle (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, gegen 02.15 Uhr bemerkte der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Heidland", dass zwei unbekannte Personen vor seiner Haustür standen und sich darüber unterhielten, wie sie am besten ins Haus einzubrechen könnten. Nachdem der 35-Jährige sich angezogen und nach draußen begeben hatte, flüchteten die beiden mutmaßlichen Täter in Richtung Nienhagener Straße. Der Bewohner verfolgte die beiden Männer, holte sie jedoch nicht mehr ein und alarmiert die Polizei. Sachschaden ist nicht entstanden.

