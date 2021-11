Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wietze - Einbrecher verletzt heimkehrende Seniorin mit Reizgas

Celle (ots)

Am Dienstagabend gegen 18.25 Uhr betrat eine heimkehrende Bewohnerin ihr Wohnhaus in der Hunäusstraße und überraschte einen jungen Einbrecher im Schlafzimmer. Unvermittelt besprühte er die 83-Jährige mit Pfefferspray und flüchtete aus einem Fenster. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich ein weiterer Täter im Haus aufgehalten, der ebenfalls die Flucht ergriff. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck von bislang unbekanntem Wert. Der Täter wurde beschrieben als männlich, jugendlich und sportlich. Hinweise von Zeugen, die am Tatabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Celle zu melden unter 05141/277-215.

