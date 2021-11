Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ruhestörer unbelehrbar

Celle (ots)

Ein Fall von Ruhestörung ereignete sich in den Nachtstunden zu Dienstag (16.11.2021) in der Rostocker Straße. Nachbarn hatten gegen 0:45 Uhr die Polizei verständigt und sich über laute Musik beschwert. Die Beamten riefen daraufhin den 35 Jahre alten und alkoholisierten Wohnungsinhaber zur Ordnung und kündigten im Wiederholungsfall weitergehende polizeiliche Maßnahmen an.

Diese deutlichen Worte schienen den Mann offenbar nicht weiter zur Vernunft gebracht zu haben, denn gegen 02:30 Uhr wurde ein erneuter Einsatz der Beamten erforderlich. Neben lauter Musik brüllte und schrie der 35-jährige Wohnungsinhaber nun auch noch lautstark herum. Gegenüber den Beamten zeigte er sich provokant und äußerst uneinsichtig. Da der Mann zudem angab, auch weiterhin laut sein zu wollen, verbrachte er den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam.

