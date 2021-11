Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hambühren - Einbruch in Lagerhalle

Celle (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in eine Lagerhalle im Hehlenbruchweg eingebrochen sind. Der Tatzeitraum dürfte zwischen Samstagvormittag und Sonntagnachmittag liegen. Gestohlen wurden u.a. Werkzeug und zwei Motorsägen. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Wietze entgegen unter 05146/986230.

