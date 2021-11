Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Durchsuchung nach Bedrohungssachverhalt unter Einsatz von Spezialeinheiten

Wathlingen (ots)

Am heutigen Freitagmorgen, um 6 Uhr, wurde die Wohnung eines 31-jährigen Tatverdächtigen mit Unterstützung von Spezialeinheiten des LKA Niedersachsen in Wathlingen durchsucht. Grund der richterlich angeordneten Durchsuchung war ein Bedrohungssachverhalt, in dem die Ermittlungen den Tatverdacht gegen den 31-jährigen Wathlinger begründeten. Die Polizei zieht ein positives Fazit, da der Einsatz ohne besondere Vorkommnisse nach Plan verlief. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können vorerst keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell