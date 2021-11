Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht in Lachendorf - Zeugenaufruf!

Bröckel (ots)

Am Montag, den 09.11.2021, zwischen 16:30 Uhr und 18:25 Uhr, war es auf der Hauptstraße, in Höhe Hausnummer 99, in Bröckel zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei wurde ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellter schwarzer VW Caddy durch ein bislang unbekanntes Fabrikat touchiert, sodass bei diesem der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug werden von der Polizei Lachendorf unter 05145-28421 0 entgegengenommen.

