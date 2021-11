Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Jugendliche Räuber von der Polizei gestellt

Celle (ots)

Am Dienstagnachmittag, um 16 Uhr, kam es in der Parkanlage vor dem Neuen Rathaus zu einem Raub unter Jugendlichen.

Zwei jugendliche Tatverdächtige im Alter von 16 Jahren hatten eine dreiköpfige Personengruppe, zwei Mädchen im Alter von 13 und 16 Jahren und einen Heranwachsenden im Alter von 19 Jahren, zum Stehen bleiben aufgefordert, um diese unter dem Vorhalt eines Messers zu durchsuchen. Dabei wurde der Personengruppe eine geringe Menge an Bargeld, ein Ring und ein Kondom abgenommen. Im Anschluss daran flüchteten die beiden Tatverdächtigen zu Fuß, konnten aber direkt in Tatortnähe von der Polizei gestellt werden. Bei der körperlichen Durchsuchung fanden die Beamten das Raubgut auf. Die Tatverdächtigen wurden in Obhut genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

