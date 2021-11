Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnung

Erkelenz (ots)

Über den Balkon drangen Einbrecher in eine Wohnung an der Straße Cusanushof ein. Sie beschädigten das Glas einer Balkontür und gelangten auf diese Weise in die Räumlichkeiten. In der Wohnung durchwühlten sie Schubladen und Schränke auf der Suche nach Wertgegenständen. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt. Die Tat ereignete sich zwischen dem 8. November (Montag), 5 Uhr und dem 9. November (Dienstag), 15 Uhr.

