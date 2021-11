Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Scooter entwendet

Geilenkirchen-Bauchem (ots)

Ein schwarzer E-Scooter, der in einer Einfahrt an der Straße Am Alten Sportplatz abgestellt war, wurde am Montag, 8. November, gegen 15 Uhr, entwendet.

