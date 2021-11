Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Raub auf Tankstelle gesucht

Heinsberg (ots)

Am Montag, 8. November, gegen 23.30 Uhr, betrat eine bislang unbekannte männliche Person den Kassenraum einer Tankstelle an der Industriestraße und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Er führte einen Stoffbeutel mit sich, in den der Tankstellenmitarbeiter das Geld legen musste. Nach der Tat flüchtete der Täter mit einem Damenfahrrad in Richtung der Ortschaft Schafhausen. Er war etwa 180 bis 190 Zentimeter groß, schlank und sprach Deutsch. Bekleidet war er mit einer dunkelgrauen Winterjacke, einer dunklen Jeanshose, schwarzen Turnschuhen sowie eine Kappe, über die er die Kapuze der Jacke gezogen hatte. Außerdem trug er einen Mundschutz. Wer hat den Täter gesehen oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können Sie auch online Hinweise geben, dies ist möglich über die Internetseite der Polizei Heinsberg, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

