Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nach Unfall bei der Polizei gemeldet

Geilenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Martin-Heyden-Straße, der sich am Montag, 8. November, gegen 9 Uhr, ereignete und bei dem ein Mann schwer verletzt wurde, (wir berichteten mit PB Nr. 312 vom 8. November 2021) hat sich der Fahrer des Unfallwagens bei der Polizei gemeldet. Es handelt sich um einen 16-jährigen Jugendlichen aus Geilenkirchen, der in Begleitung eines Erziehungsberechtigten die Polizeiwache aufsuchte. Die polizeilichen Ermittlungen in diesem Fall dauern weiter an.

