Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: PKW-Fahrer flüchtet vor Polizei und verursacht Unfall mit einer schwerverletzten Person

Geilenkirchen (ots)

Am Montagmorgen (08. November), gegen 9 Uhr, fiel der Besatzung eines Streifenwagens ein verdächtiger PKW auf. Dieser sollte im Bereich der Straße Am Mausberg einer Kontrolle unterzogen werden. Als der Fahrer des grauen Opel Corsa bemerkte, dass er angehalten werden sollte, flüchtete er über die Herzog-Wilhelm-Straße in Fahrtrichtung Markt und von dort über die Konrad-Adenauer-Straße in die Martin Heyden-Straße. In Höhe des Krankenhauses verlor der Flüchtige die Kontrolle über sein Fahrzeug, schob vier am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge aufeinander und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle in Richtung der Straße Scheidehecke. Zwischen den Fahrzeugen befand sich ein 39-jähriger Passant, der zwischen zwei Wagen eingeklemmt und schwer verletzt zur Behandlung in das Krankenhaus eingeliefert werden musste. Im Rahmen der Fahndung nach dem flüchtigen Fahrer wurde unterstützend ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Bei der Flucht kam es zu mehreren Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer, sowohl im Kreuzungsbereich Herzog-Wilhelm-Straße / Am Mausberg als auch im Innenstadtbereich. Zur weiteren Klärung des Geschehens bittet die Polizei Zeugen und Geschädigte, sich zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es besteht alternativ die Möglichkeit, Informationen online über das Hinweisportal der Polizei einzureichen, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell