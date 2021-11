Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Hückelhoven (ots)

Am Samstag (06. November), gegen 11.45 Uhr, fuhr ein Mann mit seinem PKW rückwärts aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Schuhgeschäfts an der Roermonder Straße. Hierbei stieß er mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten PKW, der in der gegenüberliegenden Parkbucht stand. Er entfernte sich von der Unfallstelle und suchte später eine Polizeiwache auf, um den Unfall anzuzeigen. Zwischenzeitlich war der Fahrer des geschädigten PKW jedoch offenbar weitergefahren. Das beschädigte Fahrzeug soll dunkel gewesen sein. Die Polizei sucht nun den Halter beziehungsweise Fahrer des Fahrzeugs. Zuständig ist das Verkehrskommissariat in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es besteht alternativ die Möglichkeit, Informationen online über das Hinweisportal der Polizei einzureichen, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell