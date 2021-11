Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnzimmerfester aufgehebelt

Wegberg-Klinkum (ots)

Unbekannte Täter hebelten zwischen 15 Uhr am Sonntag, 7. November und 12 Uhr am Dienstag, 9. November, das Wohnzimmerfenster einer Wohnung an der Alten Landstraße auf und drangen so ins Gebäude ein. Anschließend durchsuchten sie diverse Schränke nach Wertgegenständen. Was sie entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest.

