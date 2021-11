Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Explosion auf dem Gelände von Rheinmetall - Bereich weiträumig abgesperrt!

Unterlüß (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 02 Uhr, kam es zu einer Explosion im Bereich der Munitionsbunker auf dem Gelände von Rheinmetall, Neulüßer Straße in Unterlüß. Nach bisherigen Ermittlungsstand kam es zu Gebäudeschäden. Personen wurden nicht verletzt. Der betroffene Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Dennoch warnt die Polizei Celle ausdrücklich davor diesen Bereich aufzusuchen. Die Werksfeuerwehr ist vor Ort im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

