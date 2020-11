Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0752 --22-Jähriger mit Messer schwer verletzt--

BremenBremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 14.11.2020, 01:50 Uhr

In der Nacht zu Samstag wurde ein 22-jähriger Mann in Gröpelingen von einem Unbekannten mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 01:50 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei Bremen nach Gröpelingen gerufen, da dort ein Mann mit Stichverletzungen liegen sollte. Der 22-Jährige lag vor Ort an der Kreuzung Gröpelinger Heerstraße/ Ritterhuder Straße auf dem Boden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung brachten ihn die Rettungskräfte umgehend in ein Krankenhaus. Laut Zeugenaussagen war es zuvor zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 22-Jährigen und drei jungen Männern gekommen. In der Folge stach einer aus der Gruppe mehrfach mit einem Messer auf ihn ein. Der 22-jährige Mann wurde dabei schwer verletzt, es bestand zeitweilig Lebensgefahr. Die Zeugen gaben an, dass die drei Männer alle etwa 20 bis 30 Jahre alt, dunkel gekleidet und schlank waren.

Die Polizei Bremen ermittelt derzeit wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, sucht weitere Zeugen des Tatgeschehens und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen zur Tatzeit in der Gröpelinger Heerstraße gemacht, wer hat die Tat gesehen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

