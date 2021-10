Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Langeneicke - In den Graben gefahren - Krankenwagen

Geseke (ots)

Eine 25-jährige Autofahrerin aus Geseke befuhr am Donnerstag (28. Oktober 2021), um kurz vor 07.30 Uhr, die Schützenstraße in Richtung Langeneicke, als sie in einer Linkskurve aus ungeklärten Gründen mit ihrem Wagen nach rechts in den Graben geriet und dort zum Stillstand kam. Die Gesekerin wurde von der Rettungswagenbesatzung und dem Notarzt noch im Auto erstversorgt. Anschließend brachten die Rettungskräfte die leicht verletzte Fahrerin zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Zur Durchführung der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde die Straße für circa 45 Minuten gesperrt. Den entstandenen Unfallschaden schätzt die Polizei auf 1.000 Euro ein. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell