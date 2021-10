Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Taschendiebe unterwegs

Kreis Soest (ots)

Ob um 11.15 Uhr in Erwitte, 12.00 Uhr in Lippstadt oder 12.30 Uhr in Geseke, Taschendiebe können überall sein. Ob beim Einkauf im Supermarkt oder beim gemütlichen "Bummel" durch die Innenstadt, in allen drei Vorfällen am Mittwoch (27. Oktober 2021) war den Geschädigten danach klar - die Geldbörse war weg. Die Diebe fühlen sich am wohlsten im dichten Gedränge. Die Allerheiligenkirmes ist nicht mehr weit weg. Achten Sie auf Ihre Wertsachen! Präventionstipps finden Sie auf der Internet-Seite der Soester Polizei unter: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell