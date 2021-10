Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Soest (ots)

Einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten bemerkte ein Zeuge am Mittwochmorgen (27. Oktober 2021), um 07.16 Uhr, an der Straße "Lülingsohr". Das Bargeld und die Zigaretten befanden sich nicht mehr in dem Gerät. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

