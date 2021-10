Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Elektronische Geräte von zwei Trecker entwendet

Wickede (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Dienstag, 21.00 Uhr, und Mittwoch (27. Oktober 2021), 11.30 Uhr, in eine Scheune an der Arnsberger Straße ein und bauten aus zwei, der dort abgestellten Trecker, elektronische Geräte aus. Hierbei handelte es sich um zwei Bordcomputer, ein GPS-System und einen Spritzcomputer. Zeugen, die Angaben über den Diebstahl oder den Verbleib der Geräte machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

