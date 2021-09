Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Verkehrsunfallflucht

Nordwalde (ots)

Am Mittwoch (29.09.) kam es auf dem Parkplatz vor dem Grundstück des ehemaligen Rathauses in Nordwalde, Bahnhofstraße 2, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. An einem geparkten Fiat Punto wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 02571/9284455 bei der Polizei in Greven.

