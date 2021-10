Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Kleinkraftrad vollständig abgebrannt - Polizei stellt zwei Tatverdächtige

Werl (ots)

Am Mittwoch (27. Oktober 2021) wurde die Polizei um 17.18 Uhr zu einem brennenden Kleinkraftrad auf einem Feldweg in Höhe der Straße "Zum Salzbach" gerufen. Nach telefonischen Angaben eines Melders sollen mindestens zwei Jugendliche das Krad in Brand gesteckt und dann geflohen sein. Auf der Anfahrt zum Einsatzfort fielen einer Streifenwagenbesatzung ein 14 und 16 Jahre alter Jugendlicher, in unmittelbarer Nähe des Tatortes auf. Als sie den Streifenwagen sahen, flüchteten sie mit ihren Fahrrädern. Die Beamten konnten die beiden an der Straße Tentsbecke stellen. Auf der Flucht der beiden Tatverdächtigen hatte sich noch ein 15-jähriger Jugendlicher angeschlossen. Alle drei wurden von der Polizei nach ihrer Durchsuchung an die Erziehungsberechtigten übergeben. Erste Angaben zu dem Geschehen wollte keiner von ihnen machen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

