POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Unfall bei Wendemanöver.

Bei dem Versuch ihr Fahrzeug auf der Altenbekener Straße zu wenden, verursachte am Sonntagmittag eine 20-Jährige aus Steinheim einen Verkehrsunfall. Gegen 12:30 Uhr befuhr sie mit ihrem Ford Fiesta die Straße in Richtung Altenbeken und beabsichtigte eine Grundstückszufahrt für das Wendemanöver zu nutzen. Beim Linksabbiegen übersah die Steinheimerin den Ford Galaxy einer 39-jährigen Frau, die gerade dabei war, den Fiesta zu überholen. Beide Fahrzeuge berührten sich seitlich. Der Galaxy geriet ins Schleudern und stürzte eine etwa sechs Meter tiefe Böschung hinab. Dabei verletzte sich die 39-Jährige leicht. Sie wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6.000 Euro.

