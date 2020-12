Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Verkehrsunfall aufgrund von Straßenglätte

LippeLippe (ots)

(sb) Am 19.12.20 gegen 08:53 Uhr befuhr ein 22-jähriger Detmolder die Denkmalstraße vom Hermannsdenkmal in Fahrtrichtung Heiligenkirchen. In Höhe der Einmündung Ostertalstraße wollte er seinen Pkw abbremsen und kam dabei ins Schleudern. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der 22-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten extreme Straßenglätte in einem kurzen Teilstück der Denkmalstraße fest. Aus diesem Grund wurde ein Streufahrzeug angefordert. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 15.000EUR.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell