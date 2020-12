Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup - Verkehrsunfall mit Personenschaden

LippeLippe (ots)

(sb) Am 18.12.20 gegen 16:10 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus dem Extertal die Hummerbrucher Straße von Alverdissen in Richtung Bösingfeld. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach einem Überholvorgang ins Schleudern und durchfuhr einen Graben. Das Fahrzeug überschlug sich und kam an einer Böschung auf dem Dach zum Liegen. Sowohl der 25-Jährige als auch seine 16-jährige Beifahrerin aus Dörentrup konnten den Pkw selbständig verlassen. Beide Personen verletzten sich bei dem Unfall und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt. Das stark beschädigte Fahrzeug wurde von einem Abschlepper geborgen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 5.000EUR.

