Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Blomberg - Sachbeschädigung auf Sportplatz +++ Wittmund - Auffahrunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Blomberg - Sachbeschädigung auf Sportplatz

In Blomberg kam es am vergangenen Wochenende zu einer Sachbeschädigung. Zwischen Freitag und Montag zerstörten bislang Unbekannte auf dem Sportplatz an der Hauptstraße zwei Sitzschalen der Gästebank. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Esens entgegen unter Telefon 04971 926500.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Auffahrunfall

Der Fahrer eines Leichtkraftrads ist am Donnerstag in Wittmund auf einen Pkw aufgefahren. Gegen 13.20 Uhr war der 17-Jährige mit seinem Leichtkraftrad auf der Nordumgehung unterwegs, als eine vorausfahrende 43-jährige Audi-Fahrerin verkehrsbedingt abbremste. Der 17-Jährige erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf. Er wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell