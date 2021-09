Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Baltrum - Drogenfund am Strand

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Baltrum - Drogenfund am Strand

Auf Baltrum ist ein Seesack mit Betäubungsmitteln angespült worden. Bereits am Freitag, 27.08.2021, meldeten Urlauber am Nordstrand der Insel einen verdächtigen Gegenstand. Vor Ort stellte die Polizei einen angespülten Seesack sicher. Darin befanden sich nach ersten Erkenntnissen rund 25 Kilogramm Kokain. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und für die weiteren Untersuchungen aufs Festland gebracht. Die Herkunft ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell