Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 05.09.2021

Diepholz (ots)

PI Diepholz

2 x Fahren ohne Fahrerlaubnis

1.

In Lembruch, Osnabrücker Straße, wurde am gestrigen Samstagnachmittag, 04.09.2021, gegen 15.40 Uhr, ein 21-jähriger Mann aus Kirchdorf mit seinem PKW angehalten und verkehrsrechtlich kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, daß gegen den Mann bereits ein Fahrverbot seit Ende letzten Jahres besteht, der Führerschein aber nicht abgegeben wurde. Desweiteren stand der Mann unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Desweiteren wurde die Weiterfahrt untersagt.

2.

Am späten Samstagabend, 04.09.2021, gegen 23.15 Uhr, wurde in Drebber, Alter Bahnhofsweg, ein 15-jähriger junger Mann aus Drebber mit einem PKW fahrend angetroffen. Auf Grund seines Alters ist er natürlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Desweiteren war die Versicherung für den PKW abgelaufen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2 x Verkehrsunfall

1.

In Drentwede, auf der Straße Schmolte, kam es am Samstag, 04.09.2021, gegen 15.08 Uhr, zu neinem Verkehrsunfall zwischen einem Trecker und einem PKW. Hier befuhr eine 24-jährige Frau aus Barnstorf mit ihrem PKW die Straße Schmolte in Richtung Brockmannshausen. An der Einmündung in Höhe Hausnummer 6 übersieht sie den vorfahrtberechtigten 52-jährigen Mann aus Cappeln mit seinem Trecker. Im Einmündungsbereich kommt es zum Zusammenstoß.

2.

Am frühen Sonntag, 05.09.2021, gegen 00.50 Uhr, kommt es Drebber, Poggenburg, zu einem Verkehrsunfall. Hier befährt ein 46-jähriger Mann aus Drebber mit seinem PKW die Straße Poggenburg und beabsichtigt in Höhe Hausnummer 3 abzubiegen. Hier gerät er dann nach links von der Fahrbahn und bleibt im angrenzenden Straßengraben stehen. Während der Unfallaufnahme wird festgestellt, daß der Mann nicht unerheblich unter dem Einfluß von Alkohol steht. Dem Mann wird eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt sowie die Weiterfahrt untersagt.

PK Sulingen

Verkehrsunfall unter dem Einfluss alkoholischer Getränke in Ehrenburg

Der Beteiligte (45 Jahre alt, aus Schwaförden) befuhr mit seinem Pkw (VW) die Kreisstraße 1 aus Richtung Groß Lessen kommend in Richtung der Landesstraße 341 im Bereich Ehrenburg. Im Einmündungsbereich der beiden vorgenannten Straßen bog er aufgrund von Ablenkung durch sein Mobiltelefon und seine Alkoholisierung (Atemalkoholkonzentration von 1,79 Promille) nicht nach links oder rechts ab, sondern setzte seine Fahrt geradeaus fort. Nachdem er ein offenstehendes Tor passiert hatte, fuhr er durch einen Rhododendronstrauch und prallte mit seinem Pkw gegen eine Treppe eines Wohnhauses. An dem Fahrzeug, dem Strauch und der Treppe entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Der Beschuldigte blieb unverletzt, wurde aber zu einer Blutprobe eingeladen und sein Führerschein wurde einbehalten.

PK Syke

Bassum - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag wurde ein Fahrzeug auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Bahnhofstraße beschädigt. Eine 20-jährige Sykerin stellte um 16:00 Uhr frische Beschädigungen an der hinteren Stoßstange ihres grauen Mercedes-Benz fest. Die Beschädigungen müssen beim Ein- bzw. Ausparken passiert sein. Ein Verursacher bekannte sich nicht. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Bassum 04241-971680

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall mit flüchtiger Radfahrerin Am Samstagabend, gegen 19:10 Uhr, kam in der Straße Am Gaswerk auf Höhe der dortigen Schienen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer jungen Radfahrerin. Die unbekannte Radfahrerin fuhr in die Front eines stehenden BMW Geländewagen und verursachte Sachschaden. Nach einem kurzen Gespräch mit der 59-jährigen PKW-Führerin verließ die junge Radfahrerin den Unfallort ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Bruchhausen-Vilsen 04252-938250 zu melden.

PK Weyhe

1. Diebstahl von Gasflaschen In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden von einem umzäunten Firmengelände in Stuhr-Brinkum/Nord mehr als 15 Gasflaschen mit Industriegasen entwendet. Die Täter gelangten auf das Gelände eines Außenlagers und hoben die Stahlflaschen über den Zaun. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

2. Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrer Am Freitagmorgen, gg. 9:00 h, befuhr ein 16-jähriger Weyher mit seinem Rad die Hauptstraße in Weyhe-Leeste. Von einem Grundstück wollte der 61-jährige Unfallverursacher auf die Hauptstraße einfahren. Dabei übersah er den 16-jährgen, so daß es zum Zusammenstoß kam. Der Jugendliche stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand ein Schaden von über 1.000,- EUR

3. Diebstahl aus Pkw

Am Samstag, in der Zeit von 17:00 - 22:15 h, wurde bei einem Pkw Ford aus Bremen eine Seitenscheibe eingeschlagen. Der Wagen war auf einem Parkplatz an der Stuhrer Landstraße in Stuhr-Moordeich abgestellt. Aus dem Ford wurde eine Geldbörse entwendet. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

4. Autofahrer verzichtet an Unfallstelle auf seine Fahrerlaubnis Am Samstagmittag kam es in Stuhr-Brinkum/Nord auf dem Gelände eines Baumarktes zu zwei kleineren Verkehrsunfällen. Verursacher war jeweils ein 76-jähriger Weyher. Nach dem zweiten Unfall gab er gegenüber den Beamten an, daß er ab sofort auf seine Fahrerlaubnis verzichten und seinen Führerschein abgeben wolle. Dieser wurde auf seinen Wunsch hin einbehalten. Bei den beiden Unfällen kam es nur zu Sachschäden in Höhe von mehreren tausend Euro.

