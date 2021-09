Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 04.09.2021

Diepholz (ots)

PI Diepholz

2 x Fahren ohne Fahrerlaubnis

1. In Rehden fuhr gestern Nachmittag, 03.09.21, gegen 14.50 Uhr, ein 47-jähriger Mann mit seinem Kleintransporter und Anhänger die Dickeler Straße. Hier wurde er angehalten und verkehrsrechtlich kontrolliert. Dabei konnte festgestellt, daß dem Mann seine Fahrerlaubnis zum Führen eines Fahrzeuges im Inland rechtskräftig entzogen worden ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Da der Fahrzeughalter die Fahrt des 47-jährigern Mannes duldete bzw. zuließ, wurde gegen ihn ebenfalls eine Anzeige gefertigt. 2. Am späten gestrigen Abend, 03.09.21, 23.10 Uhr, bis zum frühen Samstag, 04.09.21, 00.10 Uhr, konnte ein 24-jähriger Mann aus Wagenfeld mit seinem PKW in Hüde, Osnabrücker Straße fahrend angetroffen werden. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, daß der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Dessweiteren stand der Mann zur Tatzeit unter dem Einfluß von berauschenden Mitteln.

Fahren unter Drogen

Am gestrigen Freitagnachmittag, 03.09.2021, gegen 15.00 Uhr, konnte ein 31-jähriger Mann aus Drebber in Diepholz auf der Bremer Straße fahrend angetroffen werden. Während der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, daß der Mann unter dem Einfluß berauschender Mittel stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Unfallflucht

Am gestrigen Freitag, 03.09.2021, in der Zeit zwischen 11.00 Uhr - 12.00 Uhr, kam es in Barnstorf zu einem Unfall mit Verkehrsunfallflucht. Hier hatte ein 53-jähriger Mann aus Barnstorf seinen PKW zunächst auf dem Parkplatz der Sparkasse an der Bahnhofstraße abgestellt. Anschließend war er dann zum Geschäft "Ernsting's Family" auf den Parkplatz Berliner Platz gefahren. Auf beiden Parkplätzen hatte er seinen PKW ordnungsgemäß abgestellt. Nachdem er wieder zu Hause war, stellte er fest, daß jemand an den hinteren rechten Kotflügel gefahren war und dort einen Schaden verursachte. Dieser verursachende PKW entfernte sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle. Personen, welche den Vorfall beobachten haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Diepholz unter Tel. 05441/971-0 in Verbindung zu setzen.

PK Sulingen

Fahrt unter dem Einfluss alkoholischer Getränke in Kirchdorf Am 03.09.2021 gegen 09:00 Uhr konnte in Kirchdorf ein 64jähriger Verkehrsteilnehmer kontrolliert werden, der unter dem Einfluss alkoholischer Getränke einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Dem Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

PK Syke

Bassum - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Am Freitag, den 03.09.2021, um 18:07 Uhr, beabsichtigte eine 70-jährige Bremerin aus der Straße Nordwohlde nach links auf die Nordwohlder Dorfstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie den bevorrechtigten, 55-jährigen Motorradfahrer, welcher die L 340 in Fahrtrichtung Syke befuhr. Trotz des Versuches auszuweichen bzw. abzubremsen kam es zu einer Kollision zwischen den beteiligten Fahrzeugen. Der 55-jährige Motorradfahrer aus Bassum wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Asendorf - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Am Freitagnachmittag, gegen 16:35 Uhr, befährt eine 30-jährige Frau aus Asendorf mit ihrem Pkw, einem Hyundai i20, die Hoyaer Straße (K14) in Fahrtrichtung Asendorf. In einer Rechtskurve beabsichtigt sie einen vor ihr fahrenden Radfahrer zu überholen. Hierfür schert sie aus, übersieht den ihr entgegenkommenden Motorradfahrer und kollidiert seitlich mit diesem. Der 48-jährige Motorradfahrer aus Hude wird bei dem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Bremer Krankenhaus geflogen. Während der Unfallaufnahme ist die K14 für etwa 3 Stunden vollgesperrt. Beide Fahrzeuge werden sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

