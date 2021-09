Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen - Verkehrsunfall mit neun Verletzten auf Bundesstraße 61 sorgte für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen ---

Diepholz (ots)

Insgesamt neun Leichtverletzte, vier beschädigte PKW und Sachschaden in Höhe von mindestens 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom heutigen Vormittag auf der Bundesstraße 61 bei Sulingen. Gegen 10:15 Uhr ereignete sich der folgenschwere Vorfall, der für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Bundesstraße 61 sorgte, die derzeit als Umleitungsstrecke für die vollgesperrte B 214 dient. Ein 65-jähriger Mann aus Rehburg-Loccum wollte von Barenburg kommend mit seinem VW nach links in Richtung Stehlen abbiegen. Dies bemerkte ein nachfolgender 25-jähriger Mann aus Kirchdorf zu spät und fuhr mit seinem VW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 65-jährige in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte dort zunächst mit dem PKW einer 27-jährigen Frau aus Hannover und anschließend noch mit einem Bulli eines 50-jährigen Mannes aus Bremerhaven. Alle vier Fahrzeugführer wurden leicht verletzt, außerdem gab es noch fünf leicht verletzte Mitfahrer in den Fahrzeugen zu beklagen. Zur ärztlichen Versorgung waren Insgesamt vier Rettungswagen vor Ort. Ausgelaufene Betriebsstoffe machten den Einsatz der Straßenmeisterei zur Reinigung der Fahrbahn erforderlich. Alle vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Bergungsmaßnahmen wurde die Bundesstraße bis 12:00 Uhr voll gesperrt. Auf der Umleitungsstrecke für die Großbaustelle auf der Bundesstraße 214 kam es dadurch zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

