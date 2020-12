Polizeidirektion Lübeck

Am Montagabend, 07.12.2020, wurde ein Mitarbeiter eines Neustädter Supermarktes von einem unbekannten Täter in den Büroräumen des Marktes überfallen.

Nach ersten Erkenntnissen gelangte eine bisher unbekannte männliche Person gegen 19:20 Uhr unbemerkt in die Büroräume des Lidl-Marktes an der Eutiner Straße. Dort lauerte diese einem Mitarbeiter auf und forderte ihn auf, den Tresor zu öffnen. Dabei drückte die Person dem Geschädigten einen unbekannten Gegenstand in den Rücken. Der Täter erbeutete einen Teil der Einnahmen aus den Kassen und verließ die Filiale unerkannt durch einen Notausgang auf den Parkplatz.

Die Kriminalpolizeistelle Neustadt ermittelt wegen des Verdachts des schweren Raubes und sucht Zeugen, die um die o.g. Tatzeit eine männliche, dunkel gekleidete Person im Bereich des Lidl-Marktes gesehen haben und denen möglicherweise etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Der unbekannte Täter ist vermutlich über ein Rolltor vom Verkaufsraum in den Lagerbereich gelangt, in dem sich die Büros befinden und war im Gegensatz zu den berechtigten Mitarbeitern nicht durch seine Kleidung als Lidl-Beschäftigter erkennbar. Den Markt hat er durch einen Notausgang an der linken Gebäudeseite verlassen, der auf den Parkplatz führt.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 04561-615-0 oder per E-Mail unter der Adresse Neustadt.KPSt@polizei.landsh.de entgegen genommen.

