Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Holstentorplatz

Demonstrationsgeschehen am 6. Dezember 2020

LübeckLübeck (ots)

Am Sonntagvormittag (06.12.) meldete spontan die Partei "WIR2020" eine Demonstration zum Thema "Frauen Bustour "Gemeinsam" für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit" an. Diese um 13.00 Uhr auf dem Holstentorplatz mit 10 Teilnehmern stattfindende Demonstration wurde seitens der Polizei begleitet. Um 13:47 Uhr konnte eine Gruppe mit ca. 10 Teilnehmern von der Willy-Brandt-Allee kommend und auf den Holstentorplatz zugehend festgestellt werden. Diese führten ein Banner mit der Aufschrift "WIR IMPFEN EUCH ALLE" mit. Diese Gruppe wurde als Gegendemonstration eingestuft. Deren Teilnehmer wirkten mittels Trillerpfeifen und Luftsirenen auf die andere Versammlung ein, so dass der Einsatzleiter der Polizei nach entsprechenden Ansagen die Teilnehmer aufforderte, sich in einen entfernteren Bereich zu begeben. Dieser Aufforderung kam die Gruppe, wenn auch zögerlich, nach. Beim Zurückgehen wurde in Richtung Versammlung und/oder den einsetzten Polizeibeamten offenbar zweimalig der gestreckte Mittelfinger von einem Teilnehmer gezeigt. Dieser wurde von eingesetzten Beamten ergriffen, um die Personalien festzustellen. Hierbei wurde der Mann durch einen Beamten zu Boden gebracht und dort gehalten. Ebenso wurde eine junge Frau gestoppt und zu Boden gebracht. Die Personalien des Mannes wurden festgestellt und eine Anzeige wegen des Verdachts einer Beleidigung gefertigt. Alle wurden nach den polizeilichen Maßnahmen umgehend wieder entlassen. Das polizeiliche Handeln wurde videografiert und ins Netz gestellt Nach jetzigem Ermittlungsstand ist niemand verletzt worden. Das Verhalten der eingesetzten Beamten wird umfassend, auch strafrechtlich, geprüft.

