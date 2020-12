POL-HL: Ostholstein-Bad Schwartau / Verlust von Rettungsmaterial

Polizeidirektion Lübeck

Am Sonntag, dem 08.11.2020, wurde gegen 19:00 Uhr bei der Rettungswache Bad Schwartau eine Tasche mit Medikamenten im Rahmen eines Rettungseinsatzes verloren. Diese wurde versehentlich vor einer Einsatzfahrt nach Scharbeutz auf das Dach des Notarztwagens gelegt und ist vermutlich während der Fahrt vom Dach gefallen. Die Fahrstrecke führte von der Rantzauallee in Bad Schwartau aus über die Ortschaften Ratekau, Pansdorf und Luschendorf zum Kammerweg in Scharbeutz.

Die Medikamententasche hat eine Größe von 8 mal 12 mal 4 Zentimetern und ist auffällig rot und mit Reflektoren versehen. Auf der Unterseite befindet sich ein Aufkleber mit Adresse und Telefonnummer der Rettungswache. Darin befinden sich Medikamente, die in der Notfallmedizin eingesetzt werden und die nicht durch unbefugte oder ungeschulte Personen verabreicht oder eingenommen werden sollten und von denen bei unbefugter Einnahme eine Gefahr für die Gesundheit besteht.

Die Tasche wurde bisher nicht bei der Polizei, der Rettungswache oder dem Fundbüro abgegeben. Die Polizei bittet den/die möglichen Finder, diese bei einer der genannten Stellen abzugeben.

